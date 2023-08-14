Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde son 4 yılda 20 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Merkezde ayrıca 2019 yılından bugüne kadar 40 bin hayvana ameliyat, tedavi gibi süreçler yapıldı.

Bu merkezde 20 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde son 4 yılda 20 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Kentteki sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 750 hayvan barınıyor. Merkezde 2019 yılından bu yana 20 bin hayvan kısırlaştırıldı, 40 bin hayvan tedavi edildi.

SBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, yılda 10 bin hayvanı kısırlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tulumen, "Merkezimizde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi gibi işlemlerin tamamı gerçekleştirilebiliyor. Veteriner hekimlerimiz, teknisyenlerimiz ve diğer yardımcı personelimiz ile bu süreci gerçekleştirmekteyiz. 2019'dan bu yana yaklaşık 20 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini yaptık. Hedefimiz yıllık kısırlaştırma rakamlarını 10 bine çıkarmaktır. Altyapı, personel gibi rakamlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Merkezimizde ayrıca 2019 yılından bugüne kadar 40 bin hayvana ameliyat, tedavi gibi süreçler yapıldı. Burada yavru 2 bin 500 sokak hayvanı ve daha büyük sokak hayvanının sahiplendirilmiş durumdadır. Pandemi döneminde sokak hayvanı sahiplendirmesi ile ilgili biraz sıkıntı oldu. Sonrasında yine burada ciddi bir sokak hayvanı sahiplendirmesi yapılmaktadır" dedi.