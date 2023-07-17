Adana'da bir berber, yeni evlenecek çiftlere destek olma amacıyla damat tıraşını artık ücretsiz yapmaya başladı. Berber Çakmak, bu uygulamanın diğer esnaflara da örnek olmasını istiyor.

- Bu berberde damatlara tıraş ücretsiz

Berber Çakmak:

"Bu uygulama diğer esnaflara da örnek olmalı"

ADANA - Adana'da bir berber, yeni evlenecek çiftlere destek olma amacıyla damat tıraşını artık ücretsiz yapmaya başladı.

Kentte uzun yıllardır erkek berberliği yapan Murat Çakmak, evlenecek çiftlere destek olma amacıyla damat tıraşını ücretsiz yapmaya başladı.Dükkanına 'Enflasyona inat damat tıraşı ücretsiz' yazısı asan Çakmak, 500 ile 1000 TL arasında değişen 'Damat tıraşı' ücretini almayarak örnek oldu.

"Gençler memnun"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan berber Murat Çakmak, "Son dönemde gençlerin evlilik masrafları arttı. Bende karınca kararınca damatları ücretsiz tıraş yapabilirim diye düşündüm. Bu vesileyle de uygulamanın diğer esnaf arkadaşlara örnek olmasını istiyorum. Özellikle ev sahipleri evleri uygun bir fiyata çekebilirler. Böyle bir kampanya başlattık. Şuanda gençler memnun. Damat tıraşları semtlere göre değişiyor. Ortalama 500 TL ile 1000 TL arasında fiyatlar değişiyor" ifadelerini kullandı.

Damat tıraşı için gelen Yunus Almak ise," Benim geldiğimde haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Ufakta olsa düğün masraflarımıza katkı oldu. Diğer esnaflarında bu uygulamaları yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.