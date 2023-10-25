Brezilyalı turist Kilis'te Müslüman oldu

Kilis'e gezmek için gelen 58 yaşındaki Brezilyalı turist, ihtida töreniyle Müslüman oldu. İslamiyet'i araştıran turist, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından etkilendiğini belirtti.

Kilis'e gezmek için gelen 58 yaşındaki Brezilyalı Lucıola de Souza Santoz Coelho, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Brezilya'da medikal sektöründe çalışan Santoz Coelho, bölgedeki tarihi alanları gezmek ve sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri ziyaret etmek için Kilis'e geldi.

Hazreti Muhammed'in hayatını araştıran ve onun güzel ahlakından, insanlarla olan diyaloğundan etkilendiği için İslamiyet'e geçmek isteyen Santoz Coelho, İl Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Brezilyalı kadın, "Hatice" ismini aldı.

Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını ve Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından çok etkilendiğini belirten Hatice, "Kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Müslüman olan Hatice'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti.