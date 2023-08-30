Brezilya'da 11 yaşındaki çocuk köpeğini asansörde boğulmaktan kurtardı

Brezilya'nın Goias eyaletinde bir çocuk, köpeğinin asansörde sıkışması sonucu boğulma tehlikesi atlattı. Çocuk, köpeğini tasmadan kurtarmak için hızla harekete geçti.

Brezilya'da köpeğiyle asansöre binen 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörün dışında kalan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı.

Brezilya'nın Goias eyaletinin başkenti Goiania şehrinde 11 yaşındaki Thiago Magalhaes adlı çocuk köpeğiyle asansöre bindi. Ardından köpeğinin tasmasının asansörün dışında sıkıştığını ve köpeğin boğulmak üzere olduğunu fark eden Thiago ani bir hareketle, yukarı çekilen tasmayı yakalayarak köpeğini kurtarmaya çalıştı. Çocuğun çabası asansörün köpeği sıkıştırmasına engel olurken köpek ise çırpınarak kafasını tasmasından çıkarmayı başardı.

Asansörün güvenlik kamerasına kaydedildi

Olayın yaşandığı anlar ise asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuk ve köpeğin asansöre binmesinin ardından hareket eden asansörün, tasması dışarıda kalan köpeği yukarı çektiği ve Thiago'nun köpeğini kurtarmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Korku ve çaresizlik hissetti

Thiago adlı çocuk basına verdiği röportajda, olay anında korku ve çaresizlik hissettiğini söylerken köpeğini kurtarmak için hiç düşünmeden harekete geçtiğini ifade etti. Thiago'nun ailesi ise çocuklarının ve köpeğin herhangi bir sağlık problemi yaşamadan olayı atlattıklarını bildirdi. - BRASILIA