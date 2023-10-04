Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, "Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur" dedi.

Kaymakam Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile birlikte ilçedeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından isimleri belirlenen Hüseyin Yeşil, Ayşe Zülfü Yıldız ve Nasibe Çelik'i ziyaret eden Kaymakam Topsakaloğlu, yaşlıların toplumdaki değerlerini anımsatarak, toplumun bu günlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinin, büyük emekler veren yaşlılar olduğunu söyledi. Topsakaloğlu, "Toplumumuzu geleceğe taşıyan çınarlarımız, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz" diye konuştu.

"Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur" diyen Topsakaloğlu, "Bizler her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak, onlarla birlikte olduğumuzu göstermeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görüyoruz. Yaşlılarımızın tüm alanlarda ihtiyaçlarının karşılanması için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın iyi koşullarda, devletimizin imkanlarından eşit oranda yararlanmalarını sağlama noktasında hizmet etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlerinde ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Kaymakam Topsakaloğlu ve beraberindekiler, onları sık sık ziyaret etme sözü verdi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü İmran Şeref, Gözsüzce Mahalle Muhtarı Ahmet Yıldız, Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan da eşlik etti. - MERSİN