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Bozüyük'te öğrenciler sokak hayvanları barınağını ziyaret etti

Bozüyük Özel Sınav Koleji ve Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınakta veteriner hekim eşliğinde bilgi alan öğrenciler, yavru kedileri sevip kalp atışlarını dinledi.