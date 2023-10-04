Bozüyük'te öğrenciler sokak hayvanları barınağını ziyaret etti
Bozüyük Özel Sınav Koleji ve Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınakta veteriner hekim eşliğinde bilgi alan öğrenciler, yavru kedileri sevip kalp atışlarını dinledi.
Bozüyük'te öğrenciler, 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.
Bozüyük Özel Sınav Koleji ve Meliha Ercan Ortaokulu öğrencilerine, öğretmenleri eşliğinde geldikleri barınakta, Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Çetin Şensoy eşlik etti; onlara, barınak hakkında bilgi verdi.
Veteriner hekime merak ettikleri konularda sorular yönelten öğrenciler, yavru kedileri sevip, kalp atışlarını dinlediler. Ziyaretlerde öğrencilere, Bozüyük Belediyesi tarafından kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.