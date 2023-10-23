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Bozüyük'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yaşam Haberleri

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Erkan Gökçe'nin kontrolünü kaybederek devrilen motosikletten düşmesi sonucu yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik yönünde ilerleyen Erkan Gökçe'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açık cezaevi yakınında yolda devrildi. Devrilmesi sonucu motosikletten düşen 24 yaşındaki Erkan Gökçe yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erkan Gökçe hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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