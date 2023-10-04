Bozüyük'te Kokoreççiler Çarşısı Dayanışma Derneği Kuruldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yiyecek sektöründe uzun yıllar hizmet veren kokoreççi esnafı bir araya gelerek dernek kurdu. Dernek, kokoreççiliği tanıtmak, geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapanlara destek vermek amacıyla kuruldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yiyecek sektöründe uzun yıllar hizmet veren kokoreççi esnafı bir araya gelerek dernek kurdu.

Derneğin kurulması ile ilgili açıklama yapan Bozüyük Kokoreççiler Çarşısı Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kuşoğlu, "Derneğimiz, Bozüyük'te kokoreççiliği tanıtmak, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kokoreççiler çarşısında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur" dedi. - BİLECİK