Bozüyük'te fabrika iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mukavva karton üretimi yapan bir fabrikada iş kazası geçiren işçi hayatını kaybetti. İşçinin gece vardiyasında makineye sıkışması sonucu yaşanan kaza sonrasında sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mukavva karton üretimi yapan bir fabrikada iş kazası geçiren işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Bozüyük Organize Sanayide mukavva karton üretimi yapan bir fabrikada çalışan Remzi Koç (55) isimli işçi, gece vardiyasında makineye sıkışması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine iş kazasının yaşandığı fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK