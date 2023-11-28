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Bozüyük'te Deforme Olan Cadde Yenilendi

28 Kasım 2023 16:21 Son Güncelleme: 16:23 Abone Ol

Bozüyük'te ergonomik ömrünü tamamlayarak deformasyonların meydana geldiği Yunus Emre Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapıldı. İlçe genelinde zamanla deforme olan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Çarşı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Caddesi'nde akşam saatlerinde başlatılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu.