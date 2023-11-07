Bozüyük Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor.

Bozüyük Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Yeşilkent Mahallesi 1035 Sokak ve Yeni Mahalle Kırlangıç Sokak'ta asfaltlama çalışması yapıldı.

İlçe genelinde iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında Eylül Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Yeşilkent Mahallesi 1035 Sokak ve Yeni Mahalle Kırlangıç Sokak'ta başlatılan asfaltlama çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlandı. Çalışma yapılan bölgelerde yol konforu ve güvenliği sağlandı.