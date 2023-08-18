Bozüyük Belediyesi Yavru Kedilere Sahip Çıktı

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Birimi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine hasta halde bulunan yavru kedileri koruma altına alarak tedavi etti. Yavru kedilerin burada veteriner hekimler tarafından gerekli tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından can dostlar doğal ortamlarına bırakıldı.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Birimi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine hasta halde bulunan yavru kedileri koruma altına alarak tedavi etti.

Bozüyük'te Yediler Mahallesi ve Yeni Mahalle'deki hayvanseverlerden gelen ihbar üzerine harekete geçen Veterinerlik Hizmetleri Birimi personeli, hasta ve yavru kedileri alarak Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na getirdi. Yavru kedilerin burada veteriner hekimler tarafından gerekli tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından can dostlar doğal ortamlarına bırakıldı.