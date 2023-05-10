Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelli Bireylere Atölye Çalışmaları Başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik düzenlenen ve 2 hafta boyunca devam edecek atölye çalışmaları kapsamında seramik ve kukla yapım atölyeleri başladı.