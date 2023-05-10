Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelli Bireylere Atölye Çalışmaları Başladı
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik düzenlenen ve 2 hafta boyunca devam edecek atölye çalışmaları kapsamında seramik ve kukla yapım atölyeleri başladı.
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı.
Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik düzenlenen ve 2 hafta boyunca devam edecek atölye çalışmaları kapsamında seramik ve kukla yapım atölyeleri başladı.
Kaynak: ANKA / Yaşam