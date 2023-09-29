Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 450 Minik Öğrenciye Temel Yangın Eğitimi Verdi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası kapsamında 450 minik öğrenciyi misafir ederek temel yangın eğitimi verdi. İtfaiye personeli, minik öğrencilere yangın ve yangından korunma konusunda bilgiler aktardı ve pratik yapma imkanı sundu.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Haftası nedeniyle yaklaşık 450 minik öğrenciyi misafir ederek temel yangın eğitimi verdi.

İtfaiye Haftası boyunca Bozüyük Türkoğlu Mini Akademi, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Sınav Koleji anasınıfları, Mektebim Koleji anasınıfları, Barış Anaokulu, Beyazgül Anaokulu ve Şekerlik Anaokulu öğrencilerinden oluşan ziyaretçi gruplarına temel yangın eğitimi veren itfaiye personeli minik öğrencilere yangın ve yangından korunma konusunda gerekli tüm bilgileri aktardı.

İtfaiyeci personelinin elbiselerini giyen minik öğrenciler, yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı. Ayrıca itfaiye personelinin İtfaiyecilik Haftası'nı da kutlayan minik öğrencilere yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu, kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.