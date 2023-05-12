Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde Anneler Günü kutlaması

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin minik öğrencilerinin Anneler Günü kutlamasına katılarak hem minik öğrencilerin hem de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin minik öğrencilerinin Anneler Günü kutlamasına katılarak hem minik öğrencilerin hem de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin minik öğrencileri, annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. Kutlama programına eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu, miniklerin bu anlamlı etkinliğine katılarak coşkularına ortak oldu.

Minikler, annelerine sarılarak önce öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları çiçekleri, ardından da Başkan Bakkalcıoğlu'nun hediye ettiği özel tasarımlı kupaları verdiler. Annelerin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı etkinlikte Başkan Bakkalcıoğlu, minik öğrencilerin annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlar, annelik gibi kutsal bir sorumluluğu da üstleniyor. Karşılıksız sevginin sembolü olan annelerimize çok şey borçluyuz. Toplumsal dayanışmamızın kaynağı, sevgi ile geleceğimize ışık tutan tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.