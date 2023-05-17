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Bozüyük Belediye Başkanı revizyon çalışmalarını denetledi

Bozüyük Belediye Başkanı revizyon çalışmalarını denetledi

Yaşam Haberleri

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın etrafında başlayan ve devam eden revizyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bakkalcıoğlu, görevlilerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın etrafında başlayan ve devam eden revizyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın etrafında başlayan çalışmaları denetleyen Başkan Bakkalcıoğlu, görevlilerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Bakkalcıoğlu, "Kentimizde yaşam kalitesini artıracak ve kentimizi güzelleştirecek projelerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Cumhuriyet Meydanı Yaşam Haberler

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