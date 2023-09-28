Bozüyük Belediye Başkanı İtfaiye Haftası'nı Minik Öğrencilerle Kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İtfaiye Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Barış Anaokulu'nun minik öğrencileri ile birlikte itfaiye personelinin haftasını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Barış Anaokulu'nun minik öğrencilerinin ziyaretine eşlik ederek öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette anaokulu öğrencilerine itfaiye personeli tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken, itfaiye araçları da tanıtıldı. Heyecanla itfaiye aracına binen ve yangın söndürme hortumu kullanarak su sıkan minikler, itfaiye erlerini de büyük bir dikkatle dinlediler.

Ziyaretin sonunda öğrencilere, Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve itfaiye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.