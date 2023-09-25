Boztram Projesiyle Engeller Kaldırıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Boztram Projesi'yle şehir içi ulaşımda engeller kaldırıldı.

Boztram Projesi'yle, herhangi bir yardım olmadan, kendi başlarına tramvaylara iniş ve biniş sağlayabilen engelli bireyler, artık daha rahat ve konforlu seyahat edebiliyorlar.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boztram, engelli kardeşlerimizin ulaşımı için çok büyük bir avantaj, aynı zamanda da ücretsiz, akülü engelli araçları ile rahat bir şekilde inip binebiliyoruz, bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.