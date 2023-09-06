Bozüyük Belediyesi tarafından hizmete alınan Boztram Nostaljik Tramvaylar, Adliye önünden başlayarak Diş Hastanesi kavşağından dönüp tekrar Adliye önüne gelen hat boyunca ücretsiz test sürüşlerine devam ediyor. Elektrikle çalışan ve şarj edilebilen kılavuz raylı tramvaylar, yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından hizmete alınan Boztram Nostaljik Tramvaylar ücretsiz test sürüşlerine devam ediyor.

Boztram her biri farklı renkte ve isimde olan 5 adet tramvay Adliye önünden başlayarak Diş Hastanesi kavşağından dönüp tekrar Adliye önüne gelen hat boyunca ücretsiz test sürüşlerine devam ediyor. Boztram geçtiğimiz günlerde sevilen sanatçı Şevval Sam'ın katıldığı görkemli bir açılış töreniyle hizmete girmişti. Son derece tasarruflu olan, elektrikle çalışan ve şarj edilebilen kılavuz raylı tramvaylar yoğun ilgi görüyor. Bozüyüklülerin sevdiği tramvaylar her durakta yolcu alıp indiriyor. - BİLECİK