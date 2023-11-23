Bozova'da kano havuzuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yeni yapılan su sporları merkezinin inşaat halindeki ana binasında bir köpek kano havuzuna düştü. İtfaiye ekipleri köpeği kurtararak salıverdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kano havuzuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yeni yapılan su sporları merkezinin inşaat halindeki ana binasında yaşandı. Bina içerisinde sporcuların antrenmanlarını gerçekleştirebilmeleri için yapılan boş havuza bir köpeğin düştüğünü gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla havuza indi. Köpeği yakalamayı başaran ekipler, dışarı çıkartarak tekrar salıverdi. - ŞANLIURFA