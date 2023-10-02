Bozkurt Belediyesi, sel felaketinin izini koruma altına aldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin belediye binasındaki kolonda bıraktığı iz, camekanla koruma altına alındı.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Felaketin ardından yürütülen çalışmalarla ilçede selin izleri büyük oranda silindi.

Bozkurt Belediyesinin giriş katı da 2021'deki selde sular altında kaldı. Belediye binasında, duvar ve kolonlarda suların çekilmesine rağmen selin izi kaldı. Duvarlar yeniden boyanırken, bir kolon boyanmadan eski halinde bırakıldı. Sel felaketi unutulmasın diye çamurlu kolon, camekanla korumaya alındı.

"Suyun kolonda eriştiği yükseklik selin büyüklüğünü göstermekte"

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, 2021 yılında Bozkurt'un ülkenin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadığını hatırlattı.

Öğle saatlerinde başlayan yağışın akşam saatlerine kadar devam ettiğini anlatan Yanık, "İçinde bulunduğumuz bina belediye binası. Taşan Ezine Çayı'na belediye binamızın mesafesi 500 metre civarında. Suyun kolonda eriştiği yükseklik selin büyüklüğünü göstermekte. Suyun yüksekliği bir iz olarak belediye binamızın sütununda kalmıştı." dedi.

Selin büyüklüğünü gelecek kuşaklara göstermek istediklerini kaydeden Yanık, şöyle devam etti:

"Biz de bunu koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak istedik. Gelecek nesillerin tedbir alması açısından önemli. Bir yapı yapılırken bir şey olmaz denmemesi, açısından önemli. Felaket, afet bir şey dinlemiyor. Geleceği düşünerek birtakım adımlar atmak gerekiyor. Yaşadığımız sel felaketinin ne kadar büyük olduğunu, suyun nereye çıktığını, bu ilçenin ne yaşadığını göstermek açısından önemli. Felaketten sonra ilçe ne durumdaydı, devletimizin, milletimizin gücüyle daha sonra nereye geldiğini göstermek için çerçeve içine aldık."

Giriş katında sular 2 metreye kadar yükselmiş

Kolonu, görenlerin dikkatle incelediğini dile getiren Yanık, "Deniz kotundan 35 metre yükseklikteyiz ama belediyemizin giriş katında su 2 metreye kadar yükselmiş. Gelip geçenlerin mazisi canlanıyor, felaketi hatırlıyor. İnsanlar felaketin hangi boyutta olduğunu gözleriyle görüyor." diye konuştu.