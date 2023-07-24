Yozgat'ta girişimci Murat Özyılmaz'ın bozkırı mora bürüyerek oluşturduğu lavanta bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Lavanta bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Bozkırın ortasında lavanta bahçesi oluşturdu, ziyaretçi akınına uğruyor

YOZGAT - Yozgat'ta girişimci Murat Özyılmaz'ın bozkırı mora bürüyerek oluşturduğu lavanta bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Yozgat'ta yaşayan 43 yaşındaki Murat Özyılmaz, merkeze bağlı Topçu köyünde 5 yıl önce 2 dönüm alana lavanta dikti. 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmeden tamamen kendi imkanlarıyla lavanta bahçesini oluşturan Özyılmaz, adeta bozkırı renklendirdi.

Yozgat- Kayseri karayolu üzerine bulunan ve açık hava stüdyosunu andıran rengarenk mis kokulu lavanta bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her gün binlerce aracın geçtiği yol güzergahındaki lavanta bahçesi, seyahat edenler tarafından da ziyaret ediliyor. Salıncakların, satış reyonlarının, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu lavanta bahçesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Lavanta bahçesine gelenler hem stres atıyor hem de günün yorgunluğunu bir nebze olsun üzerlerinden atıyor.

Bahçede lavantanın farklı tonlarını gördük

Tokat'tan akrabalarını ziyaret için geldiklerini söyleyen Kübra Gürel, "Burada bir lavanta bahçesi olduğunu öğrendik ve burayı görmek için geldik. Daha arabadan inmeden lavantanın muhteşem kokusunu hissettik. Lavantaların da şifasını bildiğimiz için gezmek istedik. Lavantaların farklı tonlarını gördük, oldukça büyüleyiciydi. Biz de fotoğraf çekindik. Çok güzel bir platform oluşturmuşlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Güzel hatıralar biriktirdik

Ankara'dan aile ziyareti için geldiklerini ve yolda gördükleri lavanta bahçesini ziyaret ettiklerini belirten Erhan Bayındır ise, "Buradan geçerken bahçeyi görüyorduk ama bir türlü uğramak kısmet olmamıştı. Bugün ziyaret ettik. Bahçeyi inceledik, fotoğraf çektirdik ve buradan güzel hatıralarla gidiyoruz. Yozgat için çok güzel olmuş, iyi bir girişimcilik örneği olmuş." şeklinde konuştu.

Olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor

Yozgat'ta 5 yıldır lavanta üretimiyle uğraştığını ifade eden girişimci Murat Özyılmaz da, "Bozkırda lavanta bahçesi oluşturmak için işe başladım. Önce bu lavanta fidelerimizi büyütmeye çalıştık, 5 yıl sonra da Yozgatlı hemşerilerimize görsel bir alan oluşturduk. Buraya gelin ve damatlar, fotoğraf tutkunları gelerek çok güzel hatıralar biriktiriyorlar. Lavanta bahçemize gelen vatandaşların olumlu dönüşleri oluyor. Böyle bir lavanta bahçesi kurduğumuz için bizi onure ediyorlar. Böyle güzel geri dönüşler almak da bizleri mutlu ediyor. Aylık 5 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Sosyal medyada takip sayımız 100 binlere ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız için buraya geldiklerinde eşsiz lavanta kokuları arasında çay ve yiyecek servislerimiz de oluyor. Tüm halkımızı buraya gelip güzel, eşsiz ortamı yaşamlarını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını da anlatan Özyılmaz, bahçelerindeki lavantaların parfüm ve kolonya sektöründe kullanıldığını da sözlerine ekledi.