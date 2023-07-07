Bozcaada'da Uçurumdan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan Yeşim Demir, Polente Burnu'nda gün batımını izlemek isterken dengesini kaybederek 30 metrelik uçurumdan düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, arkadaşları ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.