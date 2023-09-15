Bozayı, tavuk çiftliğinde mahsur kaldı

BOLU'nun Mengen ilçesinde köye inen bozayı, tavuk çiftliğinde, ölü tavukların atıldığı kireçli su kuyusuna girince mahsur kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kuyuya konulan merdiveni tırmanarak kurtulan ayı, koşarak ormana girdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesine bağlı Semerciler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Aç kalan bozayı, tavuk kümesinin olduğu alana geldi. Ayı, ölü tavukların atıldığı ve hastalık yayılmaması için ilaç ve kireç dökülen 4 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Tavukları yemek için kuyuya giren ayı, mahsur kaldı. Ayıyı fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çiftlik çalışanları, ayıyı kurtarmak için kuyuya merdiven koydu. Ayı, merdivene tırmanarak kuyudan çıktıktan sonra koşarak ormana gitti.