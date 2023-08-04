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Boz Ayı Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen boz ayı yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen boz ayı yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir hafta önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan boz ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince AKÜREM'e getirildi.

Burada ayağından tedavi edilen ve beslenmesi yapılan yaklaşık 4 aylık boz ayı yavrusu, bulunduğu Kütahya'daki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam

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