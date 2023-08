Boyner Dynamic Antalya'da açıldı

Boyner, spor ve performansı öne çıkaran yepyeni mağaza konsepti Boyner Dynamic ile şimdi de Antalya'da müşterileri ile buluşuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dinamik yaşam stili ve spor tutkusunu deneyim ile birleştiren Boyner, "Sporu Büyük Yaşa" mottosuyla hayata geçirdiği Boyner Dynamic konsept mağazalarına bir yenisini daha ekledi.

Boyner Dynamic'in Mall of İstanbul ve Cevahir AVM'den sonra üçüncü durağı Antalya oldu. Antalya Terracity AVM'de kapılarını açan Boyner Dynamic 800 metrekarelik bir alanda spor giyim ve outdoor kategorilerinde birçok farklı ve özel koleksiyonu bir arada sunuyor. Teknolojisiyle öne çıkan markaların yanı sıra farklı spor dalları için performans odaklı seçkilere de yer veren Boyner Dynamic, herkesi hareketli bir yaşama davet ediyor.

"Dünyaca ünlü markaların spor seçkileri tek bir noktada"

Açıklamada TerraCity AVM'deki Boyner Dynamic açılışı için düzenlenen etkinlikteki konuşmasına yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Aktif Spor, Outdoor ve Aktif Çocuk Kategori Direktörü Nilay Çakır, "Hayatın merkezine sporu ve aktif yaşamı alan herkesin en özel seçkileri tek bir noktada bulabildiği Boyner Dynamic konseptimizle yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İstanbul'da başlayan bu heyecanlı ve hareketli yolculuğumuz Antalya'ya kadar uzandı. TerraCity AVM'de Boyner Dynamic mağazamızla genç ve enerjik bir konsept hayata geçirdik. Performansa dayalı spor ve outdoor giyim koleksiyonlarının öne çıktığı, dünyaca ünlü markaların özel seçkilerinin sadece 'Boyner Dynamic'te yer aldığı, yepyeni bir alışveriş deneyimi sunduğumuz mağazamızın Antalya'ya bambaşka bir enerji ve dinamizm getireceğine inanıyoruz. Boyner Dynamic ile herkesi spor yapmaya teşvik etmenin yanı sıra aktif yaşamın önemi konusunda farkındalık yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Spor hayatın merkezinde"

Aktif yaşamın dünyada da önemli bir ivme kaydettiğine değinen Çakır, "Yapılan araştırmalar dünyadaki aktif yaşam trendlerinin de yükseldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan Global Sağlık Araştırması'na göre dünyada 5 kişiden 2'si düzenli egzersiz yapıyor. Artık spor hayatımızın merkezinde diyebiliriz. Özellikle son birkaç yılda değişen giyim kodları da bunun en iyi örneği. Şehir hayatının yüksek temposunda spor giyinmek kişileri daha iyi hissettiriyor. Biz de Boyner Dymamic'te tüm aktif yaşam kategorimizde yer alan özel performans odaklı ürünlerimizle spor severlerin adrenalin tutkusuna yepyeni bir stil katıyoruz. Hem spor yapanların hem de günlük giyimde sportif bir görünüm tercih edenlerin kullanacağı parçaları geniş bir seçki ile sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, spora dair en yeni koleksiyonları genç ve enerjik bir konseptle bir araya getiren Boyner Dynamic'te Adidas, Asics, Columbia, Discovery, Joma, Helly Hansen, Merrell, New Balance, Nike, Salomon, Skechers, The North Face, Puma, Reebok, Speedo ve Under Armour gibi dünyaca ünlü spor ve outdoor markaları yer alıyor.

Boyner, hareketli bir yaşam içinde sportif bir stil yakalamak isteyenleri ve performans spor tutkunlarının seveceği özel koleksiyonları keşfetmek üzere müşterilerini Boyner Dynamic TerraCity, Cevahir ve Mall Of İstanbul mağazalarına bekliyor.