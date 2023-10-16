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Boyabat'ta yapılan trafik denetimlerinde 42 sürücüye 52 bin 346 lira para cezası uygulandı

Boyabat ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 42 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 52 bin 346 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.