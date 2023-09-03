Boyabat'ta İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Boyabat ilçesinde inşaat halindeki bir binada çalışan 61 yaşındaki işçi Osman Dinler, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.