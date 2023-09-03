Boyabat'ta İşçi Asansör Boşluğuna Düştü
Boyabat ilçesinde inşaat halindeki bir binada çalışan 61 yaşındaki işçi Osman Dinler, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boyabat ilçesinde asansör boşluğuna düşen 61 yaşındaki işçi Osman Dinler, ağır yaralandı.
Gökdere Mahallesi'nde inşaat halindeki binada işçi olarak çalışan Dinler, dengesini kaybederek 1. kattan asansör boşluğuna düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerden çıkarılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Durumu ağır olan Osman Dinler'in (61) daha teşekküllü bir hastaneye sevk edileceği bildirildi.