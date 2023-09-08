Boyabat'ta ahşap atölyesinde çıkan yangın işletmeyi tamamen yaktı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan ahşap atölyesinde çıkan yangın sonucunda bir işletme tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.
MUSTAFA USTA
Sinop'un Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir işletme tamamen yandı.
Sinop'un Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin ilk mücadelesiyle yangın çevre civardaki işletmelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası işletme kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: ANKA / Yaşam