Boyabat'ta ahşap atölyesinde çıkan yangın işletmeyi tamamen yaktı

MUSTAFA USTA

Sinop'un Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir işletme tamamen yandı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin ilk mücadelesiyle yangın çevre civardaki işletmelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası işletme kullanılamaz hale geldi.