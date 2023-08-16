Boyabat ilçesinde umuma açık eğlence mekanları denetlendi
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Boyabat ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence mekanları denetlendi. Denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, iş yeri sahiplerine kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Boyabat ilçesinde umuma açık eğlence mekanları denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, ekiplerce iş yeri sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Yaşam