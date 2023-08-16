Boyabat ilçesinde umuma açık eğlence mekanları denetlendi

Boyabat ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence mekanları denetlendi. Denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, iş yeri sahiplerine kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.