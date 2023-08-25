Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, can kaybı yaşanmadığı ve sadece mal kaybının olduğu bildirildi.

Boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kuru boya deposundan geriye demir yığını kaldı

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit

"İtfaiyemiz vakit geçirmeden müdahale etti şükür, can kaybımız yok"

"Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilesinde bulunan boya fabrikasının, deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz" dedi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan boya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuru boya deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yüksele dumanlar gökyüzünü kaplarken, alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören fabrika çalışanları 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın 1 buçuk saatin ardından söndürüldü. Depodan geriye demir yığını kalırken, yangında herhangi bir yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

"İtfaiyemiz vakit geçirmeden müdahale etti şükür, can kaybımız yok"

Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Gebze'mizde bugün boya fabrikalarından birinde yangın çıktı. İtfaiyemiz vakit geçirmeden müdahale etti. Şükür, can kaybımız yok. Mal kaybıyla alakalı, büyümeden tedbirler alınıp müdahale edildi. Söndürme işlemi şu anda tamamlandı soğutma devam ediyor. Kuru boya kısmında yangın çıktı dolayısıyla da büyümedi. Uzmanlarımız tarafından bu şekilde ifade ediliyor. Yangının sebebiyle ilgili henüz bir kesinlik yok. Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Emniyet de ona göre takip edecek. Metrekare olarak rakam vermeyelim fakat fabrikanın büyüklüğüne göre küçük sayılabilecek bir kuru boya deposu yandı" dedi.