Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, ATAŞEHİR'de, Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Bostancı köprüsünden kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü otomobilinden indi. Otomobil sürücüsü aracındaki hasarı ve beton parçalarının düştüğü köprüyü cep telefonu kamerasına kaydetti.