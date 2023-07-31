Bosna Hersek'te Geleneksel Boğa Güreşleri Etkinliği Yapıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Cevljanovici köyünde geleneksel boğa güreşleri etkinliği düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar piknik yaparak, halay çekerek ve lunaparkta eğlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Cevljanovici köyünde geleneksel boğa güreşleri etkinliği yapıldı.

Batı Balkan bölgesinin en popüler etkinliklerinden birisi olarak gösterilen ve Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Bosna Hersek'te 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen boğa güreşleri etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılanlar piknik yaparak, halay çekerek ve alanda kurulan lunaparkta eğlenerek zaman geçirdi.