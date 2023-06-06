Boşandığı eşinin çocuğunu göstermediğini iddia eden baba devletten yardım istiyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan İbrahim Baytur, "2017 yılında eşimle boşandım. Mahkeme bana 1'nci ve 3'üncü hafta çocuğumla görüşme hakkı verdi. Eşim çocuğumu göstermiyor. Devletten çocuğumla görüşmek için yardım istiyorum" dedi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde yaşayan İbrahim Baytur, 2017 yılında boşandığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini ileri sürdü. Baytur, şunları söyledi:

"ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM, GÖRMEK İSTİYORUM"

"2017 yılında eşimle boşandım. Mahkeme bana 1'nci ve 3'üncü hafta çocuğumla görüşme hakkı verdi. Eşim çocuğumu göstermiyor. Devletten çocuğumla görüşmek için yardım istiyorum. İstanbul'a gittim. Eşim çocuğu getirmedi. Telefon açtım ama telefonlara bakmadı. Ben İstanbul'dan ayrılınca tekrar telefon açtı. Ben de 'ben gidiyorum bu saatten sonra gelmem' dedim. Ben çocuğumu görmek istiyorum. Parçamı görmek istiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Çocuğum şu an 16 yaşında. Tam gelişecek zamanda. Çocuğuma yardım etmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Herkes çocuğunu görmek ister. Ben İstanbul'a çocuğumu görmek için gittiğimde dükkanımı kapattım. Maddi zarara uğradım. Bunun masrafları ne olacak? Ben o parayla çocuğuma masraf yapardım. Ben artık tükendim. Emniyet ekiplerinden yardım istiyorum. Çocuğumu çok özledim, görmek istiyorum."