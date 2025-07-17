Boşanan Çift Sağlık Sürecinde Tekrar Evlendi

Boşanan Çift Sağlık Sürecinde Tekrar Evlendi
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Gaziantep'te, beyin kanaması geçiren eski eşini yalnız bırakmayan Cemal Korkmaz, birlikte tedavi sürecini geçirdiği Huriye Akkaya ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin birlikteliği hastanede tekrar resmi hale geldi.

GAZİANTEP'te Cemal Korkmaz, 5 ay önce beyin kanaması geçiren eski eşi Huriye Akkaya'yı tedavi sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadı. 31 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmazlık nedeniyle boşanan çift, bu süreçte aralarındaki bağ yeniden kuvvetlenince hastanede ikinci kez nikah masasına oturdu

Cemal Korkmaz ile Huriye Akkaya anlaşmazlık nedeniyle bir süre önce 31 yıllık evliliklerini sona erdirdi. 5 ay önce beyin kanaması geçiren Huriye Akkaya, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne tedavi görmeye başladı. Beyin anjiyosu sonrası, fizik tedavi görmeye başlayan Huriye Akkaya'ya eski eşi Cemal Korkmaz geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akkaya'nın tedavisi devam ederken, Cemal Korkmaz da moral vermek için tedavi süresi boyunca eski eşinin yanında oldu. Tedavi süreci boyunca aralarındaki bağ yeniden kuvvetlenen çift, hayatlarını tekrar birleştirme kararı aldı. Alınan bu kararın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çift için nikah töreni yapıldı. Kıyılan resmi nikahın ardından çift, ikinci kez dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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