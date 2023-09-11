Arnavutköy'de boş yola rağmen kaldırıma çıkarak ilerleyen araç sürücüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

Boş yolda kaldırımdan ilerleyen sürücü kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de boş yola rağmen kaldırıma çıkarak ilerleyen araç sürücüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında yolun boş olmasına rağmen bir sürücü kaldırıma çıktı.

Trafik kullarını hiçe sayarak kaldırımda ilerleyen sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüler de şahsın yolun boş olmasına rağmen kaldırımdan gittiği ve yayalara korna çalarak yol istediği görüldü. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

(BT-ZA-BA-Y)