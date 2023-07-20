Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen keçileri itfaiye ekipleri kurtardı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 60 metrelik boş su kuyusuna düşen 3 keçiden 2'si canlı olarak itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Boş su kuyusuna düşen keçiler böyle kurtarıldı

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen keçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 60 metrelik boş su kuyusuna düşen 3 keçiden 2' si canlı olarak itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yeşil Üzümlü orta kuyu mevkisinde 60 metrelik boş kuyu içine keçilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan 2 keçiden birinin telef olduğu tespit edildi.