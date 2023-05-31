Boruya sıkışan serçe itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin balkonunda bulunan alüminyum borunun içine sıkışan serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Boru kesilerek kurtarılan serçe doğal ortamına salındı.

Boruya sıkışan serçe böyle kurtarıldı

TOKAT Tokat'tın Erbaa ilçesinde alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi istiklal caddesi çakıcı apartmanında bir evin balkonunda bulunan alüminyum borunun içine serçe sıkıştı. Sıkışan serçenin sesini duyan ev sakinleri olayı anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkışan serçeyi kurtarmak için alüminyum boruyu kesen ekipler, kurtarılan serçeyi doğal ortamına saldı.