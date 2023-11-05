Bornova'da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ekipler, alevlerin depolara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin atölye yakınında bulunan depolara sıçramaması için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede, o sırada kimsenin bulunmadığı atölyenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, atölyenin yakınında bulunan depolara sıçramaması için kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA)