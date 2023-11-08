Bornova Belediyesi, Temizlik Standartlarını Yükseltmek İçin Süpürgeci Ekibi Kurdu

Bornova Belediyesi, ilçedeki temizlik standartlarını yükseltmek ve mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için farklı bir adım attı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde detaylı temizlik yapmak üzere yeni 'Süpürgeci Ekibi' kuruldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni kurdukları sistemle daha temiz ve sağlıklı bir kent yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediyesi, ilçedeki temizlik standartlarını yükseltmek ve mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için farklı bir adım attı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde detaylı temizlik yapmak üzere yeni "Süpürgeci Ekibi" kuruldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni kurdukları sistemle daha temiz ve sağlıklı bir kent yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Süpürgeci ekibi, her gün iki mahallede kapsamlı temizlik çalışmaları yaparak, sokakları ve caddeleri tertemiz hale getiriyor. Bu ekiple birlikte yol süpürme araçları da çalışırken yollar ve kaldırımlar en ince detaylarına kadar temizleniyor. İki grup halinde çalışan süpürgeciler mahallelerdeki temizlik çalışmalarına periyodik olarak devam edecek.

İDUĞ'DAN BORNOVALILARA ÇAĞRI

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeni kurdukları ekiple ortaya koydukları çalışmayı ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattıklarını belirtti. Vatandaşlara da destek ve iş birliği çağrısında bulunan İduğ, "Biz tüm imkanlarımızla daha yaşanabilir bir Bornova için çalışıyoruz. Sizler de daha temiz ve güzel bir ilçede yaşamak istiyorsanız sokaklarınızı temiz tutun. Çünkü en güzel temizlik kirletmemektir" dedi.

TEMİZLİKTE BÜYÜK ADIMLAR ATILDI

Bornova Belediyesi yeni araç yatırımları ve baştan aşağı yenilediği Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ile daha temiz bir ilçe hedefiyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 vardiya olarak 7 gün 24 saat çalışan ekipler atık toplama konusunda tek bir günü bile boş geçmiyor. 3 vardiya sistemine göre çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Bu sistemle her bir çöp konteyneri haftada 7 kez boşaltılıyor. Günlük 10 bin noktadan 480 ton evsel atık, 180 ton çuvallı moloz toplanıyor. Üzerinde adresleme sistemi bulunan konteynerler aksilik yaşanmaması için sokak ve konteyner sıra numarası ile takip ediliyor.

11'i eski köy yerleşimi olmak üzere ilçe sınırları içerisindeki toplam 45 mahallede bulunan ve toplam uzunluğu 1086 kilometre olan 4160 sokağa 41 çöp kamyonu, 10 süpürme aracı, 34 diğer hizmet aracı ve iş makineleriyle temizlik hizmeti veriliyor. İlçe genelindeki 9694 çöp konteyneri ile 80 moloz konteynerinden yılda 173 bin ton evsel atık, 66 bin ton moloz atığı toplanıyor.

Bornova Belediyesi hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı amacıyla yeniden kullanılabilir atıkların dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen atıklar lisanslı firmalara teslim ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde günlük 90 konteyner yıkanarak dezenfekte ediliyor, 40 konteynerin ise tamir ve boyama işlemi yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyeye kurduğu Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlanırken 2019 yılında satın alınan yeni temizlik araçları daha temiz bir Bornova için her gün 5050 kilometre yol katediyor.