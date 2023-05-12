Bornova Belediyesi Naldöken'deki Pazar Yeri Sorununu Çözdü

Bornova Belediyesi, Naldöken Mahallesi'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda projelendirip yapımını tamamlayarak hizmete açtığı pazar yeri ve çocuk oyun ve aktivite merkezi ile bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Bornova Belediyesi, Özkanlar'ın ardından Naldöken'deki pazar yeri sorununu da çözüme kavuşturdu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Özkanlar'da 5'i bir yerde konseptiyle açtığımız pazar yeri gibi bu proje de yıllardır bekleniyordu. Yanına bir de Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi yaparak hizmete açtık. Vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önemli" dedi.

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların talepleri doğrultusunda projelendirip yapımını tamamlayarak hizmete açtığı Naldöken Mahallesi Pazar Yeri ilgi görüyor. Bölge sakinleri, yanına Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi de yapılan pazar yerini düğün salonu olarak da kullanabiliyor.

1200 metrekare kapalı alana sahip Naldöken Mahallesi Pazar Yeri'nde yine 1200 metrekarelik açık otopark alanı ve 70 metrekarelik zabıta odası bulunuyor. Çarşamba günleri hizmet veren 108 tezgahlı pazar yeri, pazar kurulan günler dışında düğün salonu olarak kullanılabiliyor.

Çok amaçlı pazar yerinin yanında 150 metrekarelik alanda yapılan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi de vatandaştan beğeni topladı. Bornova Belediyesi'nin sekizincisini açtığı merkezlerden Naldöken Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, hafta içi 5 gün hizmet veriyor. Merkez, bölgede yaşayan 3-6 yaş arası çocukların uzman eğitimciler eşliğinde kaliteli zaman geçirmesine, annelerinin de gündelik işlerini yapma ve kendilerine zaman ayırmaları için imkan sağlıyor.

Kapalı Pazar Yeri ile Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin Naldöken Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacını karşıladığını dile getiren Başkan İduğ, "Özkanlar'da 5'i bir yerde konseptiyle açtığımız pazaryeri gibi bu proje de yıllardır bekleniyordu. Naldöken'deki modern pazaryerini mahalle sakinlerimizin hizmetine sunarken, çocuklarımız ve anneleri için çocuk oyun ve aktivite merkezi de açtık. Pazar yerine bitişik olan parkımızı da yeniden düzenleyerek içine yürüyüş ve spor alanları ekledik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önemli" dedi.