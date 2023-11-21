Bornova Belediyesi 4.5 Yılda 34 Bin 438 Metrekare Yeşil Alan Kazandırdı

Bornova Belediyesi, geçen 4.5 yıllık süre içinde Bornova'ya 34 bin 438 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un görev yaptığı süre içinde yeşil alan miktarı 1 milyon 927 bin 153 metrekareye çıkarken; onbinlerce fidan dikildi, parklara yeni oyuncaklar ve spor aletleri kuruldu.

Bornova Belediyesi, başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere çevrenin korunması ve iklime yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarında öncü olmaya devam ediyor. Almanya'nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II" kapsamında Bornova'nın iklim değişikliğine uyum sürecinin geliştirilmesi, bu konudaki kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması çalışmalarını Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle başlatan Bornova Belediyesi, kısa adı "Stormlog" olan "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi"ni de uygulamaya hazırlanıyor.

Bornova Belediyesi iklimin korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da, ilçedeki yeşil alanların ve parkların miktarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda son 4.5 yıllık süre içinde Bornova'ya 34 bin 438 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Yeni eklenenlerle birlikte Bornova'nın mevcut yeşil alan miktarı 1 milyon 927 bin 153 metrekareye çıktı. Bu çalışmalar kapsamında Bornova'ya 5 yeni park ve oyun alanı, 15 ağaçlandırma alanı, 13 bin ağaç kazandırıldı. Park ve yeşil alanlara dikilen çiçeklerin sayısı 405 bine ulaştı. Bu bitkilerin önemli bir bölümü, Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidanlığında Bornova Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla üretildi. Bunların yanı sıra Bornova Belediyesi, parklarda 600 adet oyuncak kurulumunu gerçekleştirirken, 50 parka spor aletleri noktası oluşturdu. Bunun yanında 564 park ve yeşil alanın rutin bakım ve onarım çalışmaları da sürdürüldü.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeşil alanların korunup geliştirilmesine ve yenilerinin eklenmesine özel bir önem verdiklerini belirterek, "Bu konuda 4.5 yıllık süre içinde pek çok çalışma yaptık. Park ve yeşil alanların sayısının arttırılmasından doğal yöntemlerle yapılan tarımın desteklenmesine kadar pek çok projeyi uygulamaya koyduk. Bornova'nın sürdürülebilir çevre politikalarına sahip olması için de Avrupa Birliği projelerini başlattık. Attığımız adımların sonuçların görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.