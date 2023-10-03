Bolvadin'de servis araçları denetlendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takma, standartlara uygun taşıma ve evrak kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından servislere yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimde 14 servis aracı kontrol edildi. Denetimde durdurulan servis araçlarındaki yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları ve standartlara uygun sayılarda taşıma yapılıp, yapılmadığı kontrol edildi. Denetimde ayrıca durdurulan servis araçlarının evrak kontrolleri de yapılarak, şoförlere güvenli taşımacılık konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR