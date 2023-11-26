Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 3 santimetreye kadar ulaştı.

- Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 3 santimetreye kadar ulaştı.

Bolu'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde yüksek kesimlerde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Bolu ile Mudurnu ilçesi arasında bulunan ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 3 santimetreye kadar ulaştığı bölgede yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağışı devam ediyor.