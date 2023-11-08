Bolu'nun Tatlar köyünde anız yangını

Bolu'nun Tatlar köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Bolu'nun Tatlar köyünde yakılan anız ateşi, etrafa yayılınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Köylüler ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, Bolu'nun Tatlar köyünde Ocuklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sınırları içerisinde bulunan bir tarlada vatandaş tarafından anız ateşi yakıldı. Yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafa yayıldı. Yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Etraftaki tarlalara ve ağaçlara sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve yangını gören köydeki vatandaşlar seferber oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. - BOLU