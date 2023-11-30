Bolu-Mudurnu Yolunda Yaban Hayvanlarından Kaynaklı Trafik Kazaları Artıyor

Bolu- Mudurnu yolunda son dönemde yaban hayvanlarından kaynaklı meydana gelen trafik kazaları arttı.

Son dönemde Bolu-Mudurnu yolunda özellikle gece saatlerinde yaban hayvanlarından kaynaklı trafik kazaları artmaya başladı. Geçtiğimiz gün Bolu-Mudurnu güzergahı üzerinde seyreden Ali Ö. idaresindeki 14 LE 374 plakalı minibüs de, önüne çıkan geyiğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevra yaptığı yöne doğru kaçan geyiğe araç çarptı. Geyik kaza sonrasında telef oldu. Ayrıca yine aynı güzergah üzerinde işçi servisi, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. 3 domuz çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

"Levhalarının çoğaltılması konusunda girişimlerde bulunduk"

Bu tür kazaların genellikle iç kanama ve bilinçsiz ilk yardım uygulamaları nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Mustafa Gözler, "Yağışlı hava sonrası artan hayvan hareketliliğini yöre halkına anlatmak adına eğitimler düzenleyeceğiz. Ayrıca, yol güvenliğini artırmak için uyarı levhalarının çoğaltılması konusunda girişimlerde bulunduk. Sürücülerin bu konuda daha bilinçli olması, hem insanların hem de yaban hayvanlarının güvenliği için kritik önem taşımaktadır" dedi. - BOLU