Bolu-Mudurnu karayolunda işçi servisi domuz sürüsüne çarptı
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Bolu-Mudurnu karayolunda gece saatlerinde işçi servisi taşıyan minibüs, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan 3 domuz yaralandı.
Bolu- Mudurnu karayolunda işçi servisi, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. 3 domuz çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu- Bolu yolunda gece saatlerinde işçi servisi taşıyan minibüsün önüne domuz sürüsü çıktı. Yaklaşık 20 adet domuz yolun karşısına geçerken, işçi servisi domuzların arasına daldı. İşçi servisinin çarptığı 3 domuz, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı. Aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 3 domuz bir süre sonra ayaklanarak bölgeden uzaklaştı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam