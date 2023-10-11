Bolu-Gölcük Yolunda Freni Boşalan Traktör Devrildi

Bolu- Gölcük yolunda freni boşalan odun yüklü traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve eşi yaralandı. Yaralanan kadın yerde acılar içinde ambulansın gelmesini bekledi.

Kaza, öğle saatlerinde Bolu- Gölcük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük yolunda merkez istikametine giden M.E. idaresindeki 54 UE 309 plakalı römorku odun yüklü traktör, freninin boşalması sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada römork traktörden ayrılarak başka yöne gitti ve odunlar yola saçıldı. M.E. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan eşi A.E. ağır yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acı içerisinde ambulansı bekledi

Yaralanan kadın yerde acılar içinde ambulansın gelmesini bekledi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan A.E., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazayı gören vatandaşlar, yola saçılan odunları yol kenarına taşımak için seferber oldu. - BOLU