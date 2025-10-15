Haberler

Bolu Dağı'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Bolu Dağı'nda sonbahar mevsimi ile beraber ağaçların sararması, eşsiz bir manzara oluşturdu. D-100 kara yolunun yanındaki ormanlar dron ile görüntülendi.

BOLU Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sararan ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara, dron ile görüntülendi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun her iki yanındaki ormanda sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbahar izlerinin belirginleştiği Bolu Dağı'nda yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonlarına bürünen ağaçlar, görsel şölen oluşturdu. Kilometrelerce uzanan ormanlardaki eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
