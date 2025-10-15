Bolu Dağı'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Bolu Dağı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçlar sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Dron ile yapılan çekimlerle bu eşsiz manzara görüntülendi.
BOLU Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sararan ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara, dron ile görüntülendi.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun her iki yanındaki ormanda sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbahar izlerinin belirginleştiği Bolu Dağı'nda yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonlarına bürünen ağaçlar, görsel şölen oluşturdu. Kilometrelerce uzanan ormanlardaki eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
